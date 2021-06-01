В Челябинске суд вынес приговор мужчинам за кражу 13 миллионов рублей из банкоматов

Похитители взламывали магазины по ночам

Калининский районный суд Челябинска вынес приговор в отношении двоих местных жителей, признанных виновными в кражах из банкоматов и платежных терминалов. Об этом сегодня, 1 июня, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Судом установлено, что осужденные в период с 2014 по 2019 годы смастерили устройства для отключения охранной сигнализации и в ночное время проникали в магазины и отделения почтовой связи. Там мужчины крали деньги из банкоматов и платежных терминалов.

Так, в 2017 году челябинцы проникли в помещение магазина «Магнит» в Ленинском районе и похитили из сейфа 80 тысяч рублей. В этом же году осужденные украли 7,2 миллиона рублей, вскрыв ночью банкомат в отделении почтовой связи на Университетской Набережной.

«Всего мужчины совершили 21 преступление и причинили юридическим лицам ущерб на общую сумму свыше 13 миллионов рублей», — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Калининский райсуд назначил виновным наказание в виде 5 лет и 5 лет 2 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Также потерпевшие подали гражданские иски на возмещения ущерба — они удовлетворены в полном объеме.