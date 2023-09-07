В Челябинске суд вынес приговор директору КСК «Рифей» по делу о мошенничестве при закупке лошадей

Также осужден директор коммерческой организации

Сегодня, 7 сентября, Центральный районный суд Челябинска вынес приговор директору конноспортивного комплекса «Рифей» Светлане Дубовик и бизнесмену Руслану Горбунову. Они признаны виновными в мошенничестве (статья 159 УК РФ), сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе суда.

Установлено, что в период с октября по декабрь 2021 года Светлана Дубовик заключила контракт с ИП на поставку спортивных лошадей по завышенной стоимости и вместе с Горбуновым похитила 2,9 миллиона рублей, выделенных в качестве субсидии на развитие конного спорта.

«Светлане Дубовик назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года, Руслан Горбунов приговорен к четырем годам лишения свободы и испытательному сроку четыре года», — сообщили в пресс-службе Центрального райсуда.

Также виновные должны выплатить штраф в размере 560 тысяч рублей. Удовлетворен и гражданский иск в пользу «Рифея» на 2,3 млн рублей.