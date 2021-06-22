Челябинский областной суд огласил приговор шести местным жителям, которые совершали нападения на предпринимателей. Вердикт вынесли присяжные. Злоумышленники признаны судом виновными в участии в банде, совершении разбойных нападений, а также незаконных хранении, перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом во вторник, 22 июня, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
В 2008 году в Челябинске подсудимые в составе банды совершили разбойное нападение на предпринимателей и их сопровождающих. Злоумышленники применили огнестрельное оружие, в том числе автомат с прибором бесшумной стрельбы, и похитили у потерпевших около 67 миллионов рублей. В 2016 году банда также орудовала в городе, напала еще на двух предпринимателей, сумма ущерба составила не менее 16 миллионов рублей.
«Кроме того, соучастники приобретали и перевозили огнестрельное оружие и боеприпасы, в том числе автомат, самодельные пистолеты и револьверы, винтовочные, промежуточные и пистолетные патроны различного калибра и другое огнестрельное оружие и боеприпасы», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Виновным назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Каждый из участников банды получил срок от 8 лет 3 месяцев до 22 лет.