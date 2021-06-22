В Челябинске суд вынес приговор банде за ограбления бизнесменов на 83 миллиона рублей

Шесть злоумышленников совершали разбойные нападения на предпринимателей

Челябинский областной суд огласил приговор шести местным жителям, которые совершали нападения на предпринимателей. Вердикт вынесли присяжные. Злоумышленники признаны судом виновными в участии в банде, совершении разбойных нападений, а также незаконных хранении, перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом во вторник, 22 июня, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В 2008 году в Челябинске подсудимые в составе банды совершили разбойное нападение на предпринимателей и их сопровождающих. Злоумышленники применили огнестрельное оружие, в том числе автомат с прибором бесшумной стрельбы, и похитили у потерпевших около 67 миллионов рублей. В 2016 году банда также орудовала в городе, напала еще на двух предпринимателей, сумма ущерба составила не менее 16 миллионов рублей.

«Кроме того, соучастники приобретали и перевозили огнестрельное оружие и боеприпасы, в том числе автомат, самодельные пистолеты и револьверы, винтовочные, промежуточные и пистолетные патроны различного калибра и другое огнестрельное оружие и боеприпасы», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Виновным назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Каждый из участников банды получил срок от 8 лет 3 месяцев до 22 лет.