В Челябинске суд рассмотрит дело о наезде автобуса на 11‑летнего ребенка

Девочка получила травмы, а водитель — повестку в суд

Прокуратура Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Водитель ООО «Челябавтобус» в начале этого года наехал на 11-летнюю девочку, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства. Школьница получила тяжелые травмы.



Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло 20 января 2022 года. У дома № 48 по ул. Бажова водитель маршрутного ПАЗа на скорости не менее 50 километров в час сбил школьницу на нерегулируемом пешеходном переходе.

Изначально водитель автобуса не признавал свою вину. Тем не менее в его отношении было возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

«Вину в совершении преступления обвиняемый признал полностью, выплатил потерпевшей 100 тысяч рублей в счет возмещения вреда», — комментирует пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Законные представители несовершеннолетней запросили иск на выплату 50 тысяч рублей. Все денежные средства на счетах обвиняемого были заморожены на время следствия. Дело рассмотрит Тракторозаводский районный суд Челябинска.

Автор: Ирина Цыганова