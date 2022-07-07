В Челябинске суд по обвинению во взятке в 100 тысяч рублей арестовал директора МУП

Илья Зарипов пробудет в СИЗО до 5 августа 2022 года

Металлургический районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу Ильи Зарипова, директора МУП «Коммет». Руководителю муниципального предприятия предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе региональной прокуратуры.



По данным пресс-службы прокуратуры, следствие полагает, что обвиняемый получил от руководителя коммерческой подрядной организации 100 тысяч рублей. Это лишь часть заранее оговоренной суммы в 2,3 миллиона. Деньги предназначались за работу директора при исполнении и оплате ранее заключенного между МУП и компанией договора.

По решению суда директор «Коммета» был заключен под стражу на два месяца, до 5 августа 2022 года.

Напомним, Зарипов был задержан оперативниками УФСБ по Челябинской области 5 июля. В должность руководителя МУП он вступил лишь неделей раньше.