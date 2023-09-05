В Челябинске суд отправил в СИЗО директора ООО «Водоканалсистемы»

Его подозревают в мошенничестве

После обысков в МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» Челябинска суд отправил в СИЗО одного из фигурантов уголовного дела по факту мошенничества. Им стал руководитель ООО «Водоканалсистемы» Павел Ефимов. Об этом сообщили в пресс-службе Тракторозаводского районного суда Челябинска.

Ранее в региональном управлении СК РФ пришли в МУП «ПОВВ» с обысками. По версии следствия, с 2021 года и по май 2023 года с организацией заключались различные контракты, работы по ним в полном объеме не выполнялись, хотя принимались как исполненные. Ущерб муниципальному предприятию оценивается в не менее чем 3,8 млн рублей.

По решению Тракторозаводского районного суда Челябинска одному из фигурантов дела -директору ООО «Водоканалсистемы» Павлу Ефимову — 5 сентября избрана мера пресечения. Следователь во время ходатайства уточнил, что мужчина может скрыться от следствия за рубежом и оказывать давление на свидетелей. Также известно, что во время обыска у Ефимова была изъята валюта — более 20 тыс. евро и 2 тыс. долларов. До 4 ноября этого года он проведет в СИЗО.