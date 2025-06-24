В Челябинске суд отправил в колонию строгого режима 13 членов этнической наркобанды

Соучастники из Кыргызстана и Узбекистана получили от 7 до 12 с половиной лет

Курчатовский районный суд Челябинска отправил в колонию строгого режима 13 участников этнической наркоОПГ. Граждане Узбекистана и Кыргызстана проведут в заключении от 7 до 12 с половиной лет, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы области.

Судом установлено, что граждане Узбекистана и Кыргызстана в период с июня по октябрь 2023 года независимо друг от друга вступили в преступный сговор с неустановленными лицами, которые торговали наркотиками по всей стране в составе ОПГ, созданной по этническому признаку.

«Члены группы осознавали характер и масштаб преступных действий; каждый из них выполнял определенную роль, связанную с распространением наркотических средств через тайники-„закладки“. Соучастники действовали по указанию своих кураторов, с которыми общались в мессенджере с использованием алгоритмов шифрования. Персональное денежное вознаграждение каждого из подсудимых зависело от числа сделанных ими закладок», — говорится в сообщении.

Большинство подсудимых вину в совершении преступлений признали в полном объеме.

Суд пришел к выводу о виновности всех членов организованной группы и назначил наказание в виде крупных сроков в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.