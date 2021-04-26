Челябинский областной суд отправил убийцу троих человек в психбольницу

Подсудимый признан невменяемым

Челябинский областной суд признал 46-летнего мужчину, убившего троих собутыльников, невменяемым и отправил его в психиатрическую лечебницу. Приговор огласили сегодня, 26 апреля.

Суд установил, что 17 марта 2020 года в квартире в Металлургическом районе челябинец распивал спиртное в компании знакомых — двух мужчин и женщины. Возник конфликт, и он нанес приятелям многократные ножевые ранения, ставшие смертельными. Согласно заключению комиссии судебно-психиатрических экспертов, обвиняемый страдает хроническим психическим расстройством, поэтому в момент совершения преступления не мог осознавать характер, общественную опасность своих действий и руководить ими.

«Суд с учетом заключения экспертов сделал вывод, что по своему психическому состоянию мужчина представляет опасность для себя и других, поскольку может причинить им существенный вред. Подсудимый признан невменяемым: суд освободил его от уголовной ответственности за совершение запрещенного законом деяния и назначил применение меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением», — уточнили в пресс-службе Челябинского областного суда.

Суд огласил постановление по уголовному делу по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более человек»).

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.