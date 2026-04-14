В Челябинске суд отменил брак, заключенный за день до контракта мужа с Минобороны

Женитьбу оспорили родственники «жениха», уверенные, что «невеста» пошла в ЗАГС только ради выплат

Советский районный суд Челябинска признал недействительным брак, заключенный мужчиной за сутки до подписания контракта о прохождении военной службы в зоне спецоперации, сообщили в пресс-службе суда.

Как установило следствие, в 2025 году мужчина женился на уроженке Челябинска накануне отправки в зону СВО. При этом стороны не были знакомы до регистрации отношений, после свадьбы не проживали вместе и не вели общего хозяйства. Намерения создать семью у пары отсутствовали.

С инициативой проверить законность союза выступили родственники военнослужащего, обратившиеся в прокуратуру. По их данным, женщина сразу после заключения брака подала заявление на получение социальных и страховых выплат, полагающихся семьям участников спецоперации.

«Суд посчитал такой союз фиктивным и противоречащим закону. Брак признан недействительным, запись акта о его заключении аннулирована», — говорится в решении.

В пресс-службе добавили, что решение в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано сторонами.