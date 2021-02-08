В Челябинске суд оставил в силе приговор мотоциклисту, по вине которого погибла девочка

Ранее мужчина был осужден на шесть лет колонии

В Челябинской области суд оставил без изменений приговор мотоциклисту, признанному виновным в смерти 10-летней девочки. В ноябре прошлого года мужчину приговорили к шести годам колонии общего режима, уточнили сегодня, 8 февраля, в пресс-службе Челябинского областного суда.

Суд Верхнеуральского района установил, что вечером 10 июня 2020 года Александр Бояров в нетрезвом виде на мотоцикле «Ява» вез впереди себя соседскую девочку 10 лет. Ребенок был без мотошлема. Они ехали с озера с другими детьми и взрослыми. На проселочной дороге, недалеко от поселка Бабарыкинский, Бояров не справился с управлением, мотоцикл опрокинулся. От полученных травм ребенок скончался по дороге в больницу.

Адвокат осужденного в апелляционной жалобе просил оправдать его подзащитного.

Мама погибшей девочки, обжалуя приговор, настаивала на самом строгом наказании.

8 февраля Челябинский областной суд в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело в отношении Александра Боярова. Суд оставил без изменения по существу приговор Верхнеуральского районного суда от 24 ноября 2020 года. Мужчина признан виновным в нарушении лицом, управляющим транспортным средством и находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. «а», ч.4 ст. 264 УК РФ).

Боярову назначено наказание в виде лишения свободы на шесть лет в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2,5 года. Также в счет компенсации морального вреда в пользу потерпевших (мамы и брата погибшей) взыскано 1,3 миллиона рублей.

Приговор вступил в законную силу.