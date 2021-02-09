Курчатовский районный суд Челябинска оштрафовал на 5 тысяч рублей водителя иномарки S-класса Александра Гребенщикова, устроившего экстремальный заезд в центре Челябинска, в результате которого его авто вылетело на полосу встречного движения.
Нашумевшее ЧП произошло 19 января. Тогда видео экстремальных гонок попало в паблик Majorka.chel: молодые люди с бокалами в руках устроили гонки на иномарках, а их пассажиры, высунувшись из окон, снимали происходящее. Сам оштрафованный свою вину признал и заверил, что больше в таких экстрим-заездах участвовать не будет, однако отметил, что видео ускорено, а его автомобиль снесло из-за скользкой дороги.
Постановление о штрафе Курчатовский райсуд вынесет в течение трех дней.
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