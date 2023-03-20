В Челябинске студентов нескольких учебных заведений эвакуировали из‑за сообщений о минировании

Здания проверили, опасных предметов не обнаружено

Сегодня утром, 20 марта, из зданий Челябинского института путей сообщения эвакуировали персонал и студентов из-за ложного сообщения о минировании. Аналогичное предупреждение поступило и в Южно-Уральский государственный колледж. Информацию об этом ИА «Первое областное» подтвердил источник в правоохранительных органах.

На места происшествий прибыли силовики и сотрудники МЧС.

«Все мероприятия завершены. Предметов, представляющих опасность, не обнаружено. Устанавливаются причастные к передаче ложного сообщения», — прокомментировали в ГУ МВД по Челябинской области.

Эвакуация сегодня прошла и в офисном здании «Челябинск-Сити». В ГУ МЧС по региону сообщили, что там проходила учебная тренировка.