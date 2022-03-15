В Челябинске студент из Египта пойдет под суд за попытку сбыта наркотиков

Парень размещал по городу тайники-закладки

Прокуратура Тракторозаводского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении студента ЮУрГУ из Египта. Об этом сегодня, 15 марта, рассказали в региональной прокуратуре.

По версии следствия, молодого мужчину в сентябре прошлого года задержали полицейские и на досмотре изъяли у него 40 свертков с наркотиками.

«Кроме того, на момент задержания злоумышленник успел разложить 107 „закладок“ на территории города. Обвиняемый вину не признал, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

В отношении студента из Египта было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пунктам «а», «б» части 3, части 4 статьи 228.1 («Попытка незаконного сбыта наркотических средств в крупном размере»).

Расследование дела окончено и передано в суд для рассмотрения по существу.