В Челябинске стримеру вынесли приговор за издевательства над котом

Мужчина мучил животное в прямом эфире

Мировой судья судебного участка № 8 Тракторозаводского района Челябинска вынес приговор 22-летнему местному жителю. Его признали виновным в жестоком обращении с животным (статья 245 УК РФ). Об этом сегодня, 16 мая, сообщили в прокуратуре региона.

Суд установил, что в октябре прошлого года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения выбросил своего кота с балкона второго этажа и всячески демонстрировал издевательства над животным в онлайн-трансляциях на своем канале.

Напомним, с жалобами на издевательства в полицию обратились жители Чурилово.



«Виновного приговорили к штрафу в размере 40 тысяч рублей», — прокомментировали в региональной прокуратуре.