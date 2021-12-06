В Челябинске сторожевая овчарка держит в страхе жителей многоквартирного дома

Полиция проводит проверку

В одном из домов по улице Суворова поселка Новосинеглазово хозяин сторожевой овчарки держит животное на балконе. Собака мешает спать жителям дома. Кроме того, по словам соседей, мужчина выгуливает пса без намордника. Об этом Первому областному информагентству рассказала жительница этого дома Наталья К.

«Сосед содержит в своей квартире сторожевую овчарку, она у него находится постоянно на балконе, по ночам своим воем и лаем мешает спать всему дому. Выгуливает он ее без поводка и намордника, что нарушает требование к содержанию домашних животных. Федеральный закон от 27.12.2018 № 498-ФЗ (ред. от 11.06.2021) „Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации“. Мы неоднократно объясняли ему, что в доме живут дети, в частности, и у меня есть шестилетняя дочь. Но сосед ведет себя неадекватно, постоянно оскорбляет и угрожает», — сообщила женщина.

Кроме того, по ее словам, собака часто проводит время в подъезде, скалится и в целом ведет себя агрессивно. Из-за этого жители просто не могут зайти в свои квартиры — боятся.

2 декабря Наталья вызвала сотрудников вневедомственной охраны для поведения беседы с хозяином пса. Однако, по словам женщины и судя по кадрам видео, которое она нам предоставила, мужчину беседа с охраной накалила еще больше.

«Факт обращения зарегистрирован. Конфликт по поводу собаки действительно есть. В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства и проводит проверку», — сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе УМВД по Челябинску.

В настоящее время административной ответственности за выгул опасных собак без намордника и поводка не предусмотрено. Пока он лишь в проекте и, по предварительным данным, наказание за правонарушение будет в виде штрафа от трех до пяти тысяч рублей. Есть закон «Об ответственном обращении с животными», который накладывает запрет на такие действия, за исключением случаев, когда потенциально опасный питомец находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу на праве собственности. Согласно решению правительства от 2019 года, потенциально опасными считаются 12 пород собак: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль-донг, питбульмастиф, северокавказская собака, а также метисы этих пород. Однако этот закон не предполагает ответственности хозяина, правоохранители в силах лишь провести беседу и намекнуть владельцу, что агрессия животного может обернуться плачевными для всех последствиями и уголовными делами.