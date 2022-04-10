В Челябинске столкнулись два новых автобуса

Это уже второе происшествие с общественным транспортом за сутки

В субботу, 9 апреля, в Челябинске столкнулись два новых автобуса. У одного из них сильно повреждено лобовое стекло. Информацию о столкновении общественного транспорта разместили в сообществе «Челябинский транспорт» в социальной сети «ВКонтакте».

«Продолжение темы про автобусы. 9 апреля, конечная „Мехколонны“»,— написали очевидцы.

В результате никто не пострадал, пассажиров в салонах автобусов не было.

Примечательно, что в тот же день утром водитель автобуса, следующего по маршруту № 4, не справился с управлением и въехал в столб. Общественный транспорт получил значительные повреждения.

Горожане в комментариях под постом возмутились произошедшему и отметили, что если водители и дальше будут невнимательно вести себя за рулем, то в скором времени ни одного нового автобуса не останется.

«Скоро ни одного нового автобуса не останется»,— написал пользователь Football Bulge.

«Как это? Это же ровное, сухое место... Что это такое»,— удивился произошедшему Владислав Новиков.

А кто-то предположил, что за рулем автобуса, въехавшего в другой транспорт, была та же самая женщина, которая не справилась с управлением утром 9 апреля.