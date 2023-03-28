В Челябинске стартует суд над группой мигрантов, промышлявших закладками с героином

При задержании у драгдилеров изъяли больше 7,3 килограмма героина

Калининский районный суд Челябинска рассмотрит уголовное дело в отношении девяти иностранных граждан, обвиняемых в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Приезжие в течение 10 месяцев работали в области в качестве курьеров, «кладовщиков» и «закладчиков» у оптовых наркоторговцев, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе региональной прокуратуры.



По данным пресс-службы надзорного ведомства, следствие предполагает, что иностранцы действовали в составе организованной преступной группы, в которую входили и другие, пока не установленные правоохранительными органами лица. С января по октябрь 2022 года обвиняемые работали по всей области: перевозили и хранили наркотик, организовывали «закладки» для клиентов.

При задержании обвиняемых добычей сотрудников правоохранительных органов стали также более 7,3 килограмма героина.

На сегодня прокуратура Челябинска уже утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, материалы его направлены в Калининский райсуд.