В Челябинске стартует суд над директором батутного парка, где разбил голову 8-летний ребенок

Ему вменяется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности

В Челябинске дошло до суда уголовное дело директора батутного парка, ему предстоит ответить за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Инцидент произошел в декабре 2024 года в центре активного отдыха по улице Героев Танкограда: восьмилетний мальчик, прыгнув на воздушную подушку, перелетел через ограждение аттракциона и упал на пол. Ребенок получил травму головы и перелом ключицы, был госпитализирован, где его пришлось ввести в медикаментозную кому. Мальчик до сих пор остается на лечении.

«По версии следствия, обвиняемый с целью извлечения прибыли установил конструкцию и осуществил незаконный ввод в эксплуатацию аттракциона без подтверждения соответствия техническим требованиям, надлежащей регистрации аттракциона в органах Гостехнадзора, проведения оценки риска и идентификации прогнозируемых опасностей эксплуатации аттракциона, в том числе на предмет обеспечения надлежащей высоты ограждения», — говорится в сообщении ведомства.

Обвиняемый вину признал полностью, пояснил, что нарушения в настоящее время устранены, установлены дополнительные ограды, аттракцион прошел необходимую аккредитацию.

Уголовное дело по пунктам «б, в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), направлено в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.