В Челябинске стартует суд над членами банды, грабившей сирот

Шестерым участникам ОПГ вменяются разбой, вымогательство, мошенничество и грабеж

В Челябинске перед судом предстанут шестеро членов организованной преступной группы, которые почти год вымогали и похищали средства у выпускников детдомов, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Как сообщили в пресс-службе областного главка МВД, противоправная деятельность была пресечена в июне 2024 года оперуполномоченными отдела по борьбе с организованной преступностью во взаимодействии с сотрудниками из регионального УФСБ России и при силовой поддержке Росгвардии.

Силовики провели почти 40 обысков, по подозрению в совершении преступлений задержаны шестеро соучастников. Они подыскивали жертв среди выпускников детских домов, получавших соцвыплаты от государства, и, угрожая им насилием, вымогали крупные суммы.

Подробности того, как действовали злоумышленники, рассказали в Следственном комитете. Установлено, что руководитель банды, обещая легкую наживу и опираясь на личный авторитет и способности, привлек в состав ОПГ одного местного жителя, двух молодых людей в возрасте 18 и 26 лет, а также четверых несовершеннолетних в возрасте 16 и 17 лет.

«Согласно распределенным руководителем ролям, участники подыскивали жертв для совершения преступлений, оценивали их физические и психологические особенности, устанавливали адреса проживания жертв, а также наличие у них денежных средств и иного имущества, разрабатывали планы совершения преступлений совместно с организатором. Преступная группировка существовала более 10 месяцев, фигуранты похитили более 1,7 миллиона рублей у восьми человек, трое из которых являлись детьми-сиротами, выпущенными из специализированных учреждений».

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Тракторозаводский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Дела в отношении организатора банды и его первого помощника выделены в отдельные производства.