В Челябинске стартовал суд над следователями — участниками драки со смертельным исходом

Судья отпустил из СИЗО последнего фигуранта: Кирилл Зубков до осени будет пребывать под домашним арестом

30 марта в Центральном районном суде Челябинска стартовал процесс по резонансному уголовному делу о драке со смертельным исходом в центре города. На скамье подсудимых — бывший (Кирилл Зубков) и уже восстановленный в должности (Дмитрий Зыков) сотрудники Следственного комитета РФ. Исследование доказательств судья Неля Яруллина начнет с изучения видеозаписи с места драки, передает корреспондент Первого областного информагентства.

Адвокат Сергей Сазанаков усмотрел недостатки в обвинительном заключении

В начале заседания адвокат Дмитрия Зыкова Сергей Сазанаков, даже не дожидаясь оглашения обвинительного заключения, ходатайствовал о возвращении дела в прокуратуру: юриста не устроили формулировки заключения, которые, по версии Сазанакова, могут помешать ему нормально защищать клиента. Ходатайство, впрочем, было отклонено.

Затем слово перешло к гособвинителю, помощнику прокурора Центрального района Константину Паутову.

Напомним, драка произошла 28 мая 2022 года на перекрестке улиц Цвиллинга и Карла Маркса, в самом центре Челябинска. Ранним утром здесь устроили разборки две подвыпившие компании. По словам прокурора, один из молодых людей спровоцировал конфликт. Начинающуюся драку увидели Зыков и Зубков, которые ехали мимо на такси (и, согласно обвинительному заключению, тоже были нетрезвы). Следователи остановили машину и вмешались в драку.

Дмитрия Зыкова за время следствия даже восстановили на службе…

Дмитрий Зыков пытался оттащить зачинщика, но тому на помощь пришел как раз Владимир Гончаров. В итоге копейчанину четырежды досталось от следователя кулаком по голове, а когда он упал — получил ногой в голову уже от Зубкова. Эта травма оказалась смертельной.

…А его коллега Кирилл Зубков с конца мая находится в СИЗО

По итогу драки было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», оба молодых следователя были заключены под стражу. Однако в дальнейшем Дмитрию Зыкову статью изменили на 116-ю, «Побои», так как нанесенные им Гончарову травмы не были расценены экспертами как вред здоровью. Зыкова выпустили из следственного изолятора, в конце концов он даже сумел восстановиться на службе.

Изменение статьи дало повод Сергею Сазанакову ходатайствовать о выделении дела его подопечного Зыкова в отдельное производство и передаче его вообще мировому судье. Тут воспротивились адвокат потерпевших Георгий Краснов и гособвинитель.

У гособвинителя и адвоката потерпевших позиция одна

«Изначально обвинение было предъявлено обоим, квалификация изменилась потом. Это одна драка, одна ситуация, действия Зубкова и Зыкова взаимосвязаны. Если разделить дело, то возникнут неустранимые препятствия и противоречия, например, в части показаний свидетелей в разных процессах», — объяснил свою позицию Георгий Краснов.

Прокурор Паутов привел те же аргументы. В удовлетворении ходатайства защите Зыкова было отказано.

Судья Яруллина отвергла два ходатайства защиты и неожиданно согласилась на смягчение меры пресечения Зубкову

После судья, гособвинитель и адвокаты согласовали порядок судебного процесса. Напомним, драка попала на камеру видеонаблюдения, следующее заседание в процессе начнется как раз с изучения этой записи. Затем в суде будут проведены допросы потерпевших, свидетелей, обвиняемых, изучены вещественные доказательства и документы, характеризующие фигурантов дела.

Домашний арест приятно удивил подсудимых и их защитников

Первое заседание завершилось изменением меры пресечения Кириллу Зубкову. Судья Яруллина сочла возможным удовлетворить ходатайство защиты и отпустить бывшего следователя из СИЗО. Срок новой меры пресечения для Зубкова — домашнего ареста в собственной квартире — до 2 сентября 2023 года.