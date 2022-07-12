Экс-директору челябинского горсада имени Пушкина передали взятку от «Джорджа Клуни»

В Челябинске стартовал процесс по делу Игоря Клеина

12 июля в Советском районном суде Челябинска началось рассмотрение уголовного дела бывшего руководителя МАУ «Горсад им. А. С. Пушкина» Игоря Клеина. Экс-директор обвиняется в девяти эпизодах получения взяток и злоупотреблении должностными полномочиями (статьи 285 и 290 УК РФ).

Как передает корреспондент ИА «Первое областное» из зала суда, представитель прокуратуры огласила обвинительное заключение по делу Клеина. Как выяснило следствие, с 2017-го по 2021 год Игорь Клеин получил от индивидуальных предпринимателей или их представителей 9 взяток. Сумма самой крупной равняется 468 тысячам рублей.

По словам гособвинителя, все эпизоды были связаны с тем, что к руководителю МАУ обращались с просьбами поспособствовать получению разрешения на торговлю и установке нестационарных торговых объектов на пешеходной части улицы Кирова в Челябинске. Напомним, комплекс Кировка обслуживается как раз МАУ «Горсад им. Пушкина». Самым крупным объектом, судя по материалам следствия, оказался летний зал заведения «Шишка лофт» (принадлежит челябинскому ООО «Джордж Клуни»).

Кроме того, сторона обвинения выступила с ходатайством о рассмотрении дела Клеина в особом порядке. Как выяснилось, еще в феврале 2022 года, то есть вскоре после задержания, Игорь Клеин заключил со следственными органами досудебное соглашение о сотрудничестве и дал признательные показания по всем инкриминируемым ему эпизодам. Также сознались во всем взяткодатели.

Напомним, изначально пресс-службы региональной прокуратуры и следственного управления СК РФ по Челябинской области сообщали о получении Клеиным взяток на общую сумму около 200 тысяч рублей. Как следует из оглашенного обвинительного заключения, на деле Игорь Клеин получил денег более чем в три раза больше.

Рассмотрение дела в особом порядке означает, что в обмен на сотрудничество со следствием суд вынесет обвиняемому приговор более мягкий, чем в обычной ситуации.

Судебное заседание по делу Клеина отложено до 20 сентября 2022 года. Как объявила судья Ольга Жукова, осенью суд займется проверкой соблюдения подсудимым условий соглашения.

Напомним, Игорь Клеин был задержан при получении взятки 9 февраля 2022 года. На следующий день он написал заявление об увольнении из МАУ и с тех пор числится временно неработающим.