В Челябинске спустя девять лет задержали подозреваемого в серии изнасилований

Жертвам он угрожал ножом и похищал у них деньги и украшения

В Челябинской области нашли подозреваемого в изнасилованиях, сопряженных с разбоем, которые он совершил в 2012 году в Сосновском и Красноармеском районах. По данным ИА «Первое областное», мужчину задержала сотрудница полиции.

Злоумышленником оказался 55-летний мужчина без определенного места жительства, ранее судимый за кражи. Его причастность подтвердили результаты проведенной ДНК-экспертизы. Жертвам он угрожала ножом, и похищал у них деньги и золотые украшения.



По обстоятельствам совершенных противоправных деяний следственными органами СК России по Челябинской области возбуждены уголовные дела, предусмотренных п.«б» ч.2 ст. 131 УК РФ (изнасилование), п.«б» ч.2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), ч.2 ст.162 УК РФ (разбой).



Сейчас задержанный заключен под стражу.

