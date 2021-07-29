В Челябинске спустя четыре года прекратили уголовное дело врачей‑наркологов

Андрея Власова и Сергея Тавакова обвиняли в смерти пациента

Следственные органы прекратили уголовное дело в отношении руководителя клиники «Наркология» Андрея Власова и врача Сергея Тавакова. Их обвиняли в смерти пациента. Об этом сегодня, 29 июля, Первому областному информагентству рассказал адвокат Евгений Абрамовских.

Напомним, в 2015 году Сергей Таваков выезжал на вызов для выведения мужчины из запоя. Врач поставил пациенту капельницу и дал рекомендации. Наутро мужчина скончался.

В отношении руководителя клиники и врача в 2019 году были возбуждены уголовные дела по пунктам «а», «в» части 2 статьи 238 УК РФ («Выполнение услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее, по предварительному сговору, смерть человека»). Обвиняемых отправили под домашний арест.

Расследование уголовного дела длилось четыре года.

«Постановление о прекращении получили сегодня, пока не было возможности ознакомиться — слишком объемное. Мы считаем решение правильным. Клиника „Наркология“ была лучшей в городе до 2019 года. К сожалению, ее деятельность была парализована», — сообщил Евгений Абрамовских.