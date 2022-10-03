В Челябинске спасли сову, застрявшую на фонарном столбе

Птица запуталась в проводах

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В Челябинске на фонарном столбе возле здания ЧелГУ застряла сова. Прохожие вызвали спасателей. Об этом сообщили в управлении безопасности жизнедеятельности населения города.

Вероятно, птица села на столб отдохнуть, однако продолжить полет сова уже не смогла — лапа застряла в металлической конструкции.

«Один из сотрудников службы спасения поднялся по лестнице на столб и, уворачиваясь от широких крыльев, помог сове освободиться», — рассказали в управлении.

Освобождение бойкой птицы попало на видео.