В Челябинске спасатели вытащили из воды дезориентированного мужчину. Позже выяснилось, что челябинец полез в воду в состоянии алкогольного опьянения, сообщают в пресс-центре Поисково-спасательной службы на водных объектах города Челябинска.
Инцидент произошел на пляже «Восточный берег» на Первом озере. По словам спасателей, 40-летний мужчина, находясь на расстоянии 200 метров от берега, вел себя странно: он был явно дезориентирован и с трудом держал себя над водой. Когда профессионалы доставили мужчину на берег, выяснилось, что он отправился купаться в нетрезвом состоянии.
«Медицинская помощь ему не потребовалась»,— отмечают спасатели.
Редакция ИА «Первое областное» напоминает южноуральцам, что купаться можно только на оборудованных пляжах. Там дежурят спасатели, которые могут в любую минуту прийти на помощь, что поможет избежать трагедии.