В Челябинске спасли из воды дезориентированного мужчину

Оказалось, челябинец отправился купаться в состоянии алкогольного опьянения

В Челябинске спасатели вытащили из воды дезориентированного мужчину. Позже выяснилось, что челябинец полез в воду в состоянии алкогольного опьянения, сообщают в пресс-центре Поисково-спасательной службы на водных объектах города Челябинска.

Инцидент произошел на пляже «Восточный берег» на Первом озере. По словам спасателей, 40-летний мужчина, находясь на расстоянии 200 метров от берега, вел себя странно: он был явно дезориентирован и с трудом держал себя над водой. Когда профессионалы доставили мужчину на берег, выяснилось, что он отправился купаться в нетрезвом состоянии.

«Медицинская помощь ему не потребовалась»,— отмечают спасатели.

Редакция ИА «Первое областное» напоминает южноуральцам, что купаться можно только на оборудованных пляжах. Там дежурят спасатели, которые могут в любую минуту прийти на помощь, что поможет избежать трагедии.