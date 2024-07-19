В Челябинске спасатели вытащили из воды 12‑летнего мальчика

Ребенок купался в оборудованном месте

На Шершневском водохранилище в Челябинске спасатели вытащили на берег тонущего 12-летнего мальчика. Об этом сообщили в управлении безопасности жизнедеятельности населения.

ЧП случилось на пляже «Каспийский берег», оборудованном для купания и отдыха. Ребенок начал тонуть и звать на помощь.

«Спасатели эвакуировали подростка и передали родителям. Медицинская помощь ему не понадобилась», — прокомментировали в управлении.

С начала года в регионе случились десятки ЧП на воде, жертвами которых стали и дети.

Для того чтобы предотвратить трагический исход, родителям необходимо организовывать детский досуг, разъяснять правила поведения на воде и, конечно, не упускать из виду маленьких детей. Отдыхать и купаться можно только на специально оборудованных пляжах — сегодня в регионе их 197.