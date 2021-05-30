В Челябинске спасатели вытащили из колодца бездомную собаку

Звонок в ЕДДС-112 поступил от неравнодушных местных жителей

Накануне в пятницу, 28 мая, жители Челябинска обнаружили упавшую в открытый колодец бездомную собаку. Неравнодушные горожане сразу же вызвали на помощь спасателей. Подробнее рассказали в пресс-службе Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска.

Инцидент произошел на улице 2-й Потребительской в Советском районе. Местные жители услышали громкий собачий лай. Исследовав окрестности, они обнаружили в заброшенном канализационном люке собаку: животное не могло выбраться самостоятельно и звало на помощь.

«Прибывшие на место спасатели Челябинской городской службы спасения спустились в колодец. Собака не испугалась и не стала сопротивляться. При помощи веревки ее вытащили на поверхность»,— рассказали в ведомстве.

К счастью, собака не пострадала.