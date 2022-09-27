В ЕДДС-122 поступил вызов из многоквартирного дома по улице Агалакова в Челябинске. Женщина сообщила, что в квартире заперся ее 7-летний сын. На звонки ребенок не реагировал. Об этом рассказали в управлении по обеспечению безопасности города.
Мать также сообщила, что у мальчика высокая температура.
«К счастью, спасателям удалось быстро открыть дверь при помощи специального инструмента и мама мальчика смогла вернуться в квартиру. Как оказалось, ребенок крепко спал и не слышал шума», — рассказали в управлении безопасности.
Как ранее сообщал наш сайт, в Нагайбакском районе Челябинской области полицейские спасли пожилую женщину с инсультом, которая более суток не могла встать и не отвечала на звонки родственников.