В Челябинске спасатели эвакуировали жильцов пятиэтажки из-за пожара

Причиной ЧП стало короткое замыкание

Вечером 16 ноября в Металлургическом районе Челябинска на улице Мира в одной из квартир многоэтажки произошел пожар. Из-за сильного задымления в подъезде жильцы не смогли эвакуироваться самостоятельно. На помощь им пришли спасатели, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«Спасатели при помощи спаскомплектов эвакуировали пятерых жильцов и приступили к тушению пожара в квартире на третьем этаже. Пожар был локализован на площади 10 квадратных метров»,— уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, причиной ЧП стало короткое замыкание электропроводки. Пострадавших нет.