В Челябинске спасатели эвакуировали четверых подростков со льда реки Миасс

Пострадавших с признаками переохлаждения доставили в больницу

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Специалисты Поисково-спасательной службы на водных объектах эвакуировали с реки Миасс четверых подростков, сообщили в управлении безопасности жизнедеятельности населения Челябинска.

ЧП случилось накануне вечером. Школьники вышли на лед и не смогли самостоятельно вернуться назад. Прибывшие специалисты обнаружили пострадавших в 20 метрах от берега и эвакуировали их с помощью спасательной доски.

Подростков увезли в ГКБ № 9.

«Призываем жителей города не выходить на лед и не пускать на него детей! В случае обнаружения людей, терпящих бедствие на воде, сообщайте по номеру 112. Несмотря на низкую температуру воздуха, лед на реке Миасс не установлен, поэтому выход на него опасен для жизни», — напомнили спасатели.

Как ранее сообщал наш сайт, в Аргаяшском районе восьмилетний мальчик погиб, провалившись под лед на водоеме.

