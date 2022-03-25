В Челябинске сотрудницу структуры Минобра заподозрили в получении взятки

По версии следствия, она получила 350 тысяч рублей от коммерсанта

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении сотрудницы Регионального центра оценки качества и информатизации образования при министерстве образования и науки Челябинской области. Женщину подозревают в получении взятки. Об этом сегодня, 25 марта, сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следствия, подозреваемая в период с 2019 по 2021 годы получила 350 тысяч рублей от предпринимателя за заключение контракта на поставку офисной техники.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения», — сообщили в СУ СКР по региону.

Уголовное дело возбуждено по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»).