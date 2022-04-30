В Челябинске сотрудницу структуры Минобра обвиняют в получении двух взяток

В отношении женщины уже расследуется уголовное дело о получении взятки в крупном размере

Следственные органы возбудили два уголовных дела в отношении одного из руководителей учреждения дополнительного профессионального образования «Региональный центр оценки качества и информатизации образования». Женщину подозревают в получении взяток, сообщили в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области.

Известно, что подозреваемая получила две взятки в размере 150 тысяч рублей каждая от предпринимателей за покровительство и беспрепятственное заключение контрактов на поставку оргтехники, закупаемой в рамках реализации нацпроекта «Образование». В ее отношении возбуждены и расследуются два уголовных дела по части 3 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации («Получение взятки должностным лицом»).

Отметим, что в отношении женщины уже расследуется уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере». В конце марта стало известно, что в период с 2019 по 2021 год она получила от одного из предпринимателей взятку в размере 350 тысяч рублей за заключение контракта на поставку офисной техники. 30 апреля подозреваемую отправили под домашний арест на два месяца.