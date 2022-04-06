В Челябинске сотрудницу структуры Минобра обвинили в получении взятки

Ранее женщину отправили под домашний арест

Следственные органы предъявили обвинение руководителю Регионального центра оценки качества и информатизации образования при министерстве образования и науки Челябинской области. Расследование ведется по делу о получении взятки (пункт «в» части 5 статьи 290 УК РФ). Об этом сегодня, 6 апреля, сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следствия, обвиняемая в период с 2019 по 2021 год получила 350 тысяч рублей от предпринимателя за заключение контракта на поставку офисной техники.

Ранее суд отправил обвиняемую под домашний арест. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками УФСБ и ГУ МВД России по Челябинской области.