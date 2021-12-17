В Челябинске сотрудницу полиции уволили за нарушение дисциплины

Яна Кириллова объявляла голодовку из‑за конфликта с мэрией

В Челябинске уволили сотрудницу полиции, которая была одной из активисток в конфликте с городской администрацией по делу о выселении сотрудников органов из служебных квартир. В ГУ МВД по региону Первому областному информагентству сообщили, что Яна Кириллова уволена за нарушение дисциплины.

«16 декабря за грубое нарушение дисциплины, выразившееся в отсутствии по месту службы без уважительных причин, сотрудник полиции уволена из органов внутренних дел», — комментируют в региональном полицейском главке.

Как ранее сообщал наш сайт, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить жалобу из Челябинска на выселение полицейских из служебных квартир.

Напомним, 15 челябинских участковых перед выходом на пенсию не могут приватизировать служебное жилье, выданное им еще в нулевых. Квартиры оказались в собственности города.

