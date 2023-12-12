В Челябинске сотрудницу подозревают в организации нелегальной миграции

Для иностранцев изготавливали поддельные документы

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении сотрудницы управления по вопросам миграции ГУ МВД по Челябинской области. Ее подозревают в организации незаконной миграции (пункты «а», «в» части 2 статьи 322.1 УК РФ). Об этом сегодня, 12 декабря, сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следствия, подозреваемая вместе с соучастниками организовала незаконное пребывание в РФ иностранцев. Для этого для них изготавливали фиктивные свидетельства о рождении, документы о заключении брака и поддельные дипломы.

«Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которыми осуществляется оперативное сопровождение по уголовному делу. В настоящее время следователем СК России проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление доказательственной базы, осуществляются обыски в служебных помещениях», — прокомментировали в региональном СУ СКР.