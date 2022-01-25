В Челябинске сотрудницу компании сотовой связи осудили за слив данных абонентов

Женщина детализировала разговоры клиентов и передавала информацию третьему лицу

В Челябинске вынесли приговор в отношении сотрудницы компании сотовой связи. Она признана виновной в нарушении тайны телефонных переговоров и других преступлениях, связанных со сливом данных абонентов. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Судом установлено, что в 2021 году сотрудница компании незаконно получила доступ к детализации телефонных разговоров абонентов, информации об их местонахождении и передала эти данные заинтересованному лицу.

В отношении женщины были возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 138 УК РФ («Нарушение тайны телефонных переговоров»), части 3 статьи 183 УК РФ («Незаконное разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, из корыстной заинтересованности») и части 3 статьи 272 УК РФ («Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации»).

«Преступление выявлено сотрудниками УФСБ по Челябинской области. Судом виновной назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно», — сообщили в СУ СКР по региону.

Как ранее сообщал наш сайт, следственные органы возбудили уголовное дело в отношении бывшего сотрудника банка. Его подозревают в разглашении сведений, составляющих банковскую тайну.