В Челябинске сотрудницу детского сада будут судить за хищение 2 млн рублей

Ей грозит до шести лет тюрьмы

Сотрудницу одного из детских садов Челябинска будут судить за присвоение средств в крупном размере (часть 3 статьи 160 УК РФ). Женщина на протяжении полугода необоснованно получала денежные выплаты и всего похитила более двух миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Факт присвоения крупной суммы выявили оперативники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции. В отношении должностного лица было возбуждено уголовное дело. На данный момент его расследование завершено, а материалы направлены в суд на рассмотрение. Ей грозит до шести лет лишения свободы.

На период следствия женщине избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.