В Челябинске сотрудницу банка будут судить за хищение более миллиона рублей со счетов вкладчиков

По версии следствия, женщина оформила фиктивные доверенности

Прокуратура Челябинска направила в суд уголовное дело в отношении местной жительницы. Ее обвиняют в мошенничестве на рабочем месте. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

По данным следствия, обвиняемая, находясь в должности менеджера-контролера в одном из банков, в мае-июне прошлого года похитила деньги со счетов двух вкладчиков.

«Обвиняемая оформила от имени потерпевших доверенность на дальнего родственника мужа и похитила у одного вкладчика 636 тысяч рублей, у другого — 498 тысяч», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Женщина вину признала полностью, однако подчеркнула, что похитила деньги с «невостребованных» счетов.

В отношении сотрудницы банка было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере с использованием своего служебного положения»). Также к уголовной ответственности по части 2 статьи 159 УК РФ привлечен сообщник женщины.

Как ранее сообщал наш сайт, в Магнитогорске менеджеры автосалона пойдут под суд за хищение денег у клиентов. По версии следствия, работники намеренно завышали цены на машины, а разницу в деньгах отправляли в свой карман.