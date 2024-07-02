В Челябинске сотрудницу агроуниверситета осудили за взятки от студентов

Следователи выявили 20 эпизодов

Центральный районный суд Челябинска вынес приговор заместителю начальника управления образования Южно-Уральского государственного аграрного университета Ирине Новиковой. Ее признали виновной в получении взяток от студентов (статья 290 УК РФ), сообщили в пресс-службе суда.

Установлено, что сотрудница вуза систематически получала взятки в размере от пяти до 80 тысяч рублей за отметки по зачетам и экзаменам без фактической проверки знаний.

«Виновную приговорили к лишению свободы на срок четыре года и шесть месяцев условно со штрафом 700 тысяч рублей», — рассказали в суде.

Как ранее сообщал наш сайт, доцента кафедры теории и методики спортивных игр Уральского государственного университета физической культуры Татьяну Глебко отправили в колонию за взятки от студентов.