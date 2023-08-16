В Челябинске сотрудница вуза перевела мошенникам 7,8 млн рублей

Потерпевшая в течение недели разговаривала со злоумышленниками и ничего не заподозрила

В Челябинске 75-летняя сотрудница вуза поверила лжесотрудникам банка и по их указке перевела на якобы безопасные счета 7,8 млн рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Женщине позвонили якобы из банка и сообщили, что ее сбережения находятся под угрозой и все деньги необходимо перевести на безопасные счета. Также злоумышленники представлялись сотрудниками правоохранительных органов, оперировали специальной терминологией, поэтому у потерпевшей не возникло ни тени сомнений.

«И только после того, как в очередной раз ей позвонили и сообщили, что „черные риелторы“ пытаются завладеть ее домом, она решила рассказать обо всем племяннице, которая сказала, что это были мошенники, и рекомендовала обратиться в полицию», — рассказали в региональном полицейском главке.

В ОП «Калининский» возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

Жители Челябинской области в прошлом году перевели мошенникам 1 миллиард 300 миллионов рублей, а только за пять месяцев 2023 года злоумышленники обогатились за счет южноуральцев на 700 миллионов рублей. Вопреки распространенному мнению, что жертвами обмана становятся люди старшего поколения, статистка говорит, что на уловки мошенников чаще всего попадаются мужчины в возрасте от 25 до 44 лет, со средним достатком, проживающие в городе.

Автономная некоммерческая организация «Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области» запустила горячую линию по противодействию телефонным мошенникам.



Звонок от мошенников во время рабочего дня получила журналист Первого областного информагентства. Прочитайте, что из этого вышло.