В Челябинске сотрудница предприятия присвоила полкилограмма лома золота

Ущерб составил свыше 700 тысяч рублей

В Челябинске сотрудница сети мастерских по ремонту и изготовлению ювелирных украшений присвоила себе полкилограмма лома золота на сумму свыше 700 тысяч рублей. Подозреваемую выявили сотрудники отдела полиции «Металлургический». Женщину осудили, а руководитель сети мастерских выразил благодарность полицейским, сообщили 14 января в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Старший следователь отдела по расследованию преступлений УМВД России по Челябинску майор юстиции Альбина Смирнова и оперуполномоченный лейтенант полиции Ринат Низамутдинов выяснили, что на протяжении двух месяцев 34-летняя кладовщица производственного цеха присваивала себе часть сданных на переплавку или в ремонт золотых изделий, отдавала их своим знакомым, а затем готовые ювелирные украшения сдавала в ломбард. Вырученными деньгами женщина распоряжалась по своему усмотрению. Руководство заподозрило неладное, когда в мастерских появились проблемы с выдачей готовых изделий клиентам, и обратилось в полицию.

В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 Уголовного кодекса РФ («Присвоение или растрата»). Металлургический районный суд приговорил женщину к двум годам лишения свободы условно.

Руководство сети мастерских выразило правоохранителям благодарность за профессионализм и ответственность.