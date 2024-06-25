В Челябинске сотрудница предприятия получила 700 тысяч рублей компенсации за ожоги на работе

Женщина до сих пор лечится

Ленинский районный суд Челябинска взыскал с предприятия 700 тысяч рублей в пользу 40‑летней сотрудницы, пострадавшей на производстве, сообщили в прокуратуре региона.

В июне прошлого года женщина работала прессовщиком, допустила нарушения при перемещении взрывоопасных веществ и получила термический ожог 25% лица и рук.

«Также выяснилось, что мастер сборки не обеспечил контроль за безопасным выполнением работ», — прокомментировали в прокуратуре.

Пострадавшая долго лечилась в стационаре, перенесла несколько операций по пересадке кожи. В это время четверо ее детей находились с бабушкой.

Суд удовлетворил иск прокурора Ленинского района и взыскал с предприятия компенсацию морального вреда.