В Челябинске сотрудница фирмы украла сырную продукцию на сумму более миллиона рублей

Женщина уверяла, что доставит груз заказчикам, но клиенты его не получили

В Челябинске расследуется уголовное дело по факту мошенничества. Подозреваемая — 30-летняя сотрудница коммерческой организации.

Женщина похитила сырную продукцию на сумму более миллиона рублей. Экспедиторам она говорила, что доставит груз заказчикам сама. Товар она реализовывала, а в кассу представляла фиктивные документы о получении.

«Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Злоумышленнице грозит до десяти лет лишения свободы.