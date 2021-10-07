В Челябинске сотрудница банка пойдет под суд за мошенничество с кредитами

Ущерб потерпевшим составил 350 тысяч рублей

В Челябинске окончено расследование уголовного дела в отношении 31-летней сотрудницы банка. Ее обвиняют в мошенничестве с кредитами. Об этом сегодня, 7 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

По версии следствия, обвиняемая имела доступ к клиентской базе, когда работала в кредитной организации. Она оформила два займа на собственников банковских карт на суммы в 150 и 200 тысяч рублей. После этого обвиняемая обналичила деньги и потратила на личные нужды.

«Сотрудница банка подала заявку на оформление еще двух кредитов, но получила отказ от системы. Двое потерпевших обратились в полицию после того, как обнаружили, что с их карт прошли списания по кредитам, которых они не оформляли», — рассказали в региональном полицейском главке.

В отношении челябинки было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Дело направлено в Калининский районный суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит до шести лет лишения свободы.

Как ранее писал наш сайт, Калининский районный суд Челябинска вынес приговор в отношении 30-летней местной жительницы. Установлено, что виновная, работая менеджером по продажам в крупном банке, обращалась к заранее знакомым клиентам и просила их присылать личные фото и снимки документов. После этого она оформляла заявки на кредитные карты, присваивала их, снимала деньги со счетов и тратила на личные нужды.