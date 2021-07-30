В Челябинске сотрудница банка получила срок за мошенничество с кредитами

Ущерб потерпевшим составил 166 тысяч рублей

Калининский районный суд Челябинска вынес приговор в отношении 30-летней местной жительницы. Она признана виновной в мошенничестве и покушении на мошенничество. Об этом сегодня, 30 июля, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Судом установлено, что виновная, работая менеджером по продажам в крупном банке, обращалась к заранее знакомым клиентам и просила их присылать личные фото и снимки документов. После этого она оформляла заявки на кредитные карты, присваивала их, снимала деньги со счетов и тратила на личные нужды.

«Указанным способом похитила у пяти потерпевших денежные средства в сумме 166 тысяч рублей, а также покушалась на хищение денежных средств еще шести потерпевших на сумму 677 тысяч рублей, однако кредиты не были одобрены», — рассказали в прокуратуре области.

В отношении сотрудницы банка было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество») и части 30 статьи 30, части 3 статьи 159 УК РФ («Покушение на мошенничество»).

Калининский районный суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно с испытательным сроком 5 лет. Также она обязана возместить материальный ущерб потерпевшим.