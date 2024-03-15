В Челябинске сотруднику Ростехнадзора вынесли приговор по делу о взятке

Дмитрия Горбачева отправили в колонию

Сегодня, 15 марта, Советский районный суд Челябинска вынес приговор заместителю начальника межрегионального отдела по государственному строительному надзору Уральского управления Ростехнадзора Дмитрию Горбачеву. Его признали виновным в получении взятки от гендиректора «ДСК 82» и превышении полномочий (статьи 290 УК РФ, 286 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе райсуда.

Горбачев получил 500 тысяч рублей за поддельное заключение о выполненных работах на федеральной трассе М-5 «Урал».

«Суд назначил виновному наказание на 2 года и 6 месяцев в колонии строгого режима со штрафом 1,5 млн рублей», — рассказали в суде.

Дело Горбачева связано со сговором уже осужденного депутата и бизнесмена Армана Аракеляна. Суд установил, что Аракелян в сговоре с двумя должностными лицами ФКУ Упрдор «Южный Урал», обслуживающего федеральные автомобильные дороги, передал ноутбуки стоимостью свыше 185 тысяч рублей должностным лицам филиала ФКУ «Росдортехнология» в Екатеринбурге за исключение из отчетов сведений о нарушениях на объектах ремонта и реконструкции автомобильных дорог Челябинской области.

Кроме того, в ноябре 2019 года лично передал взятку в сумме 500 тыс. рублей должностному лицу ФКУ Упрдор «Южный Урал» за принятие невыполненных работ по государственным контрактам и неприменение мер ответственности к возглавляемой организации.

Арман Аракелян является директором одного из крупнейших дорожных подрядчиков Челябинской области — ООО «Дорстройгрупп». Основным владельцем (70% доли в уставном капитале) является его отец Эдик Аракелян, 30% компании принадлежит Павлу Воронову. В общей сложности с 2013 года организация получила 40 контрактов на 5 млрд рублей.

Наибольшую долю дорожного рынка «Дорстройгрупп» занимала в 2019 году. Тогда компания выиграла 11 контрактов на общую сумму 2,7 млрд рублей. В 2020 году организация заключила договоры на ремонт улицы Молодогвардейцев (37,6 млн рублей) и улицы Татищева (189,6 млн рублей). Также подрядчик ремонтировал дороги в Курганской области (35,2 млн рублей) и строил дорогу в Шаголе (622,7 млн рублей). В 2019 году выручка «Дорстройгрупп» составила 1,3 млрд рублей.

В феврале 2021 года «Дорстройгрупп» заключила с комитетом дорожного хозяйства Челябинска три контракта на выполнение работ в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на общую сумму более 350 млн рублей.

Принадлежащая семье Аракеляна компания «Дорстройтех-лизинг» осенью 2021 года оказалась в центре скандала из-за некачественно уложенной тактильной плитки на северо-западе Челябинска. Прокуратура после проверки внесла представление мэру Наталье Котовой из-за некачественной работы подрядчика.

По данным Rusprofile, «Дорстройгрупп» в общей сложности заключила 40 госконтрактов на сумму более 5 миллиардов рублей. Основными заказчиками выступали управление дорог «Южный Урал», Миндортранс Челябинской области и комитет дорожного хозяйства администрации Челябинска.