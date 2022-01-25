В Челябинске сотрудников локомотивного депо осудили за хищение масла на 2 млн рублей

Обвиняемые получили условные сроки

Советский районный суд Челябинска вынес приговор в отношении бывших главных инженера и механика управления Сервисного локомотивного депо Южный Урал ООО «СТМ-Сервис». Они признаны виновными в растрате и мошенничестве. Об этом сегодня, 25 января, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Судом установлено, что сотрудники оформили документы на получение товарно-материальных ценностей и на их основании незаконно вывезли с территории предприятия 30 тонн масла, которое используется для техобслуживания железнодорожных составов.

«Также один из обвиняемых похитил 10 тонн масла, сообщив подчиненным сотрудникам недостоверные сведения о необходимости его вывоза», — сообщает транспортная прокуратура.

Причиненный ущерб в размере более 2 млн рублей возмещен. Суд приговорил мужчин к наказанию в виде 2 лет 10 месяцев и 2 лет лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.