В Челябинске сотрудники транспортной полиции вернули подростка в соццентр

15-летняя жительница Курганской области покинула его самовольно

В Челябинске сотрудники транспортной полиции вернули 15-летнюю жительницу Курганской области в социально-реабилитационный центр, который она самовольно покинула, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России на транспорте.

2 октября в 4 часа утра сотрудники патрульно-постовой службы полиции обратили внимание на 15-летнюю девушку, которая находилась в зале ожидания вокзала без сопровождения взрослых.

Проверив данные несовершеннолетней, транспортные полицейские установили, что с 29 сентября она числится в розыске за отделом полиции № 3 УМВД России по городу Кургану как самовольно ушедшая из места проживания.

Во время беседы с подростком начальник отделения по работе с несовершеннолетними майор полиции Олеся Седова выяснила, что девушка проживает в курганском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, так как ее мать ограничена в родительских правах. Как выяснилось, девушка приехала в Челябинск к другу, но он не вышел на связь.

Транспортные полицейские провели с подростком профилактическую беседу и передали представителю социально-реабилитационного центра Кургана.