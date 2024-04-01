В Челябинске сотрудники термального комплекса «Лето» пойдут под суд по делу о гибели шестилетнего мальчика

Ребенок выпал из круга в бассейне и утонул

В Челябинске завершено расследование уголовного дела о гибели шестилетнего мальчика в термальном комплексе «Лето». Под суд пойдут двое 20-летних матросов-спасателей. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следствия, 13 января спасатели должным образом не смотрели за посетителями крытого бассейна и упустили момент, когда шестилетний мальчик вылетел из спасательного круга. Ребенок нахлебался воды и ушел на дно, где пролежал несколько минут. Отдыхающие заметили мальчика, вытащили его из воды и попытались откачать. Прибывшие медики увезли ребенка в больницу, однако спасти его уже не удалось.

«Сотрудники комплекса обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших по неосторожности смерть человека (статья 238 УК РФ). Им грозит штраф, принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до шести лет», — сообщили в региональном СУ СКР.