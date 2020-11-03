В Челябинске сотрудники МЧС спасли ребенка, который заперся в квартире

Мальчик пустил пожарных через балкон.

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В Челябинске необычное сообщение поступило на пункт пожарной связи. Родители восьмилетнего мальчика сообщили, что на пятом этаже дома по улице Эльтонская их сын закрылся изнутри.

Инцидент произошел 1 ноября. Прибывшие спасатели поставили автолестницу, чтобы забраться на балкон. Мальчик не испугался и пустил пожарных внутрь. Сотрудники МЧС открыли входную дверь.

«Мальчуган оказался по-взрослому уравновешенным и спокойным. Со слов мамы и папы, сын растет самостоятельным и ответственным, поэтому без проблем остается дома один. На этот раз подвел механизм запорного устройства входной двери», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Спасатели напоминают: оставляя дома детей, учите их правилам безопасности.